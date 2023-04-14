Латвийский Кукольный театр избавляется от русскоязычного репертуара. Его директор призвал русскую общину быть активнее

Латвийский Кукольный театр с 1 сентября прекратит показывать любые постановки на русском языке, но готовит для русскоязычных зрителей «особый репертуар» — интерактивные, билингвальные и «немые» спектакли, заявил его директор Мартиньш Эйхе в интервью Delfi.
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