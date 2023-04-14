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Латвийский Кукольный театр избавляется от русскоязычного репертуара. Его директор призвал русскую общину быть активнее

Латвийский Кукольный театр избавляется от русскоязычного репертуара. Его директор призвал русскую общину быть активнее

Латвийский Кукольный театр с 1 сентября прекратит показывать любые постановки на русском языке, но готовит для русскоязычных зрителей «особый репертуар» — интерактивные, билингвальные и «немые» спектакли, заявил его директор Мартиньш Эйхе в интервью Delfi.

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