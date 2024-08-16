Киев уже строит планы на оккупацию нашей земли Киев планирует создать «зону безопасности» в Курской области для защиты приграничных украинских территорий, заявила вице-премьер Ирина Верещук.
Зеленский: «Всех русских в курских деревнях ставить на учёт в комендатуре»
Комментарии
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Наталия
Да, роль Наполеона уже его не устраивает, входит в роль фюрера.
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6 час.
Lora Некрасова
Все эти заявления Зеленского о создании в Курской области санитарной зоны - это как его игра на рояле без рук. Доиграется, останется вообще без рук. А то и без головы. Его же охрана из MI6 его и укокошит.
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6 час.
ВИ
Виктория Иванова
Гестапо, ещё, организуй, отродье фашистское! 😡
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2 час.
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