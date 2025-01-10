Полицейские задержали подозреваемых в обмане пенсионеров из разных регионов России

В Москве сотрудники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России совместно с коллегами из Волгоградской области задержали шестерых подозреваемых в обмане пенсионеров из разных регионов России.
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