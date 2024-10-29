Футболист "Реала" Камавинга о Винисиусе: ты лучший игрок в мире

Французский полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга не согласился в своих соцсетях с тем, что "Золотой мяч" достался игроку английского "Манчестер Сити" Родри, а не Винисиусу, который является одноклубником Камавинги.
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