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Футболист "Реала" Камавинга о Винисиусе: ты лучший игрок в мире

Футболист "Реала" Камавинга о Винисиусе: ты лучший игрок в мире

Французский полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга не согласился в своих соцсетях с тем, что "Золотой мяч" достался игроку английского "Манчестер Сити" Родри, а не Винисиусу, который является одноклубником Камавинги.

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