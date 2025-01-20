Ручное поведение: в РФ создали браслет для управления бионическими протезами

В РФ испытали первое отечественное многоканальное устройство для бионических протезов. Это браслет из набора датчиков, который позволяет легче управлять движениями биопротезов руки и существенно сокращает время, затрачиваемое на переход от одного жеста к другому.
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