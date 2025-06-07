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FinFax - Новости банков и вкладов

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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

ЦБ РФ продолжит снижение ключевой ставки до конца года

ЦБ РФ продолжит снижение ключевой ставки до конца года

Ключевая ставка Банка России будет плавно снижаться до конца года, считают опрошенные аналитики. Ожидается, что на заседании совета директоров в июле регулятор, скорее всего, понизит ее еще на 1 процентный пункт.

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