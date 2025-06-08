Серьезный удар по базе ВСУ в Черниговской области: последние детали

В пригороде Нежина Черниговской области нанесён удар по тренировочной базе ВСУ. Сергей Лебедев, координатор николаевского пророссийского подполья, также упомянул о неподтверждённых ударах в районе криворожского аэродрома Долгинцево.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии