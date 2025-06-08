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Серьезный удар по базе ВСУ в Черниговской области: последние детали

Серьезный удар по базе ВСУ в Черниговской области: последние детали

В пригороде Нежина Черниговской области нанесён удар по тренировочной базе ВСУ. Сергей Лебедев, координатор николаевского пророссийского подполья, также упомянул о неподтверждённых ударах в районе криворожского аэродрома Долгинцево.

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