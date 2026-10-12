Пять пылесосов с аквафильтром 2025 года: личный взгляд на новые стандарты чистоты

Покупка пылесоса давно перестала быть простым выбором между мешком и контейнером. В 2025 году техника для дома всё больше напоминает продуманную экосистему, где важна не только сила всасывания, но и качество воздуха, которым мы дышим после уборки.
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