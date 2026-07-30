В Серпухове пройдет музейный автоквест «Город впечатлений»

8 августа в Серпухове состоится ежегодный музейный автоквест «Город впечатлений». Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, это увлекательное путешествие, в котором привычные улицы откроются с совершенно новой стороны.
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