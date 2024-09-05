Герман Греф рассказал про пройденный пик перегрева экономики России

Впрочем, говорить о завершении этого процесса рано Пик перегрева экономики РФ пройден, но говорить о завершении этого процесса пока рано, заявил глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума.
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