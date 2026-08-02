Молния убила пастуха в российском городе

В Нижегородской области 62-летний пастух погиб от удара молнии во время работы. Трагедия произошла 30 июля около 13:00 в деревне Содомово Уренского муниципального округа, сообщили в трудовой инспекции региона.
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