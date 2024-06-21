В Карагандинской области рак лёгких лечат современными методами

В многопрофильной больнице № 3 Караганды (онкодиспансер) успешно внедряются малоинвазивные технологии лечения рака лёгкого, с помощью которых удаётся добиться хороших результатов, ранней реабилитации и косметического эффекта.
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