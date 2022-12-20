Небензя назвал надуманными обвинения в адрес России в применении иранских дронов на Украине

Он подчеркнул, что Киев не предоставил документальных доказательств использования этих беспилотниковПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения РФ в применении иранских беспилотников являются безосновательными.
Он подчеркнул, что Киев не предоставил документальных доказательств использования этих беспилотниковПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения РФ в применении иранских беспилотников являются безосновательными.
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