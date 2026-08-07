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В Республике Алтай готовятся к отопительному сезону и выявляют долги за газ

В Республике Алтай готовятся к отопительному сезону и выявляют долги за газ

В Республике Алтай в преддверии отопительного сезона выявляют задолженности за газ. На 1 августа 2026 года просроченная задолженность населения составила 5,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального минстроя.

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