В Республике Алтай готовятся к отопительному сезону и выявляют долги за газ

В Республике Алтай в преддверии отопительного сезона выявляют задолженности за газ. На 1 августа 2026 года просроченная задолженность населения составила 5,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального минстроя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии