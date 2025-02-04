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5koleso.ru

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«Автотор» установил новую роботизированную линию сварки и окраски кузовов: она позволит выпускать 80 тысяч машин в год

Завод «Автотор» в скором времени запустит модернизированный сварочно-окрасочный комплекс: сейчас идет монтаж роботизированной линии сварки, которая позволяет выпускать несколько моделей кузовов на одной платформе.

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