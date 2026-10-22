В Красноярском крае пожилая женщина прогнала медведя при помощи кухонной утвари. Инцидент произошел 21 октября 2026-го в Енисейском округе, сообщают "Известия" со ссылкой на telegram-канал "ЧП Хакасия".
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