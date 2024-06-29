Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза стремится вовлечь страны сообщества в военные действия на Украине с целью победить Россию, несмотря на экономические потери и отсутствие достаточных ресурсов у самой Европы.
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