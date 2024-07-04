Я думаю, надо из солидарности с дагестанскими женщинами просто не ездить в Дагестан, пока там не восстановят светские нормы

Татьяна Хуторская

Хорошая статья! В стране перемены, а людям делать нечего, как только женщин в тряпки заматывать. А - то вдруг на них кто - либо посмотрит! Никогда никабы не были одеждой женщин Кавказа, Никогда! Надо историю свою знать! Позор! Предки в гробах перевернулись из - за этих тряпок! Тогда сами мужчины пусть носят арабскую одежду. Женщинам эти тряпки оттуда притащили.