Театр абсурда
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Театр абсурда

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Я думаю, надо из солидарности с дагестанскими женщинами просто не ездить в Дагестан, пока там не восстановят светские нормы

Я думаю, надо из солидарности с дагестанскими женщинами просто не ездить в Дагестан, пока там не восстановят светские нормы

Фото: carposting.ruСегодня 54K прочитали Новости из Дагестана приходят все интереснее. Задержан Гаджимурад Атаев, который обрушился на главрача частной клиники в Хасавюрте Евгению Макееву за то, что та попросила пациентку снять никаб.

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Комментарии
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Татьяна Хуторская
Хорошая статья! В стране перемены, а людям делать нечего, как только женщин в тряпки заматывать. А - то вдруг на них кто - либо посмотрит! Никогда никабы не были одеждой женщин Кавказа, Никогда! Надо историю свою знать! Позор! Предки в гробах перевернулись из - за этих тряпок! Тогда сами мужчины пусть носят арабскую одежду. Женщинам эти тряпки оттуда притащили.
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20 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Эта атрибутика.надо от этого Это отсталый народ,избавляться  надо от этого
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17 час.

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