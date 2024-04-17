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Собянин рассказал о планах обновления Парка Горького

Собянин рассказал о планах обновления Парка Горького

Территория Московского Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького, объединенная с «Музеоном», Нескучным садом и Воробьевыми горами, площадью 212 га получит новое благоустройство, сообщает 17 апреля мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

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