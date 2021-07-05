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ОДКБ давит на китайский «Шелковый путь»

ОДКБ давит на китайский «Шелковый путь»

МОСКВА (ИА Реалист). Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана является приграничным конфликтом, поэтому положения устава о коллективной ответственности на нее не распространяются.

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