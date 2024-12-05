Александр Артамонов: "Возможно, для этого наша армия пока не готова"

Иногда нужно просто взглянуть правде в глаза. И тогда всё встанет на свои места. Военный эксперт Александр Артамонов раз за разом проделывает именно это упражнение, шаг за шагом показывая: против России сейчас сражается профессиональная армия НАТО во всей своей мощи.
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