Александр Артамонов: "Возможно, для этого наша армия пока не готова"

Иногда нужно просто взглянуть правде в глаза. И тогда всё встанет на свои места. Военный эксперт Александр Артамонов раз за разом проделывает именно это упражнение, шаг за шагом показывая: против России сейчас сражается профессиональная армия НАТО во всей своей мощи.