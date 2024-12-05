Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 748 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ас
    А рост цен на бензин и на всё остальное тоже связан с не урожаем бобовых?В России цены на ...
  • Ильдус Мамлеев
    Сколько времени для этого понадобиться, генерал не сказал? Если у США для этого возможности и специалисты? Как он "пр...Генерал Бюссьер п...
  • Ильдус Мамлеев
    Просто будет гораздо больше жертв, при нанесения нами ядерного удара только и всего. А потом в ЕС не будет знать как ...Бербок пыталась з...

Александр Артамонов: "Возможно, для этого наша армия пока не готова"

Александр Артамонов: "Возможно, для этого наша армия пока не готова"

Иногда нужно просто взглянуть правде в глаза. И тогда всё встанет на свои места. Военный эксперт Александр Артамонов раз за разом проделывает именно это упражнение, шаг за шагом показывая: против России сейчас сражается профессиональная армия НАТО во всей своей мощи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх