Как российские НКО лоббировали миграцию на деньги МИД Великобритании

30 сребреников - именно за такую сумму Иуда Искариот предал Иисуса Христа, согласно Евангелию от Матфея (26:15) Некоторое время назад стало известно, что из Москвы выслали шестерых сотрудников политотдела посольства Великобритании — в их действиях нашли признаки разведывательно-​подрывной работы.