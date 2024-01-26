Владимирские студенты приняли участие в акции «Студенческий десант»

Всероссийскую акцию МВД России «Студенческий десант» поддержали студенты из Владимира. На один день учащиеся из шести учебных заведений областного центра стали стажерами в подразделениях УМВД России по городу Владимиру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии