Постоянное представительство Ирана при ООН отвергло обвинения в причастности к покушению на Трампа

По данным информационного агентства IRNA, Постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) категорически отрицает какую-либо связь с покушением на бывшего президента США Дональда Трампа.
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