Стрельба на Камчатке: житель арестован за нападение на сотрудников ДПС

Житель Камчатки, обвиняемый в стрельбе по сотрудникам ДПС во время погони, взят под стражу. Ему инкриминируется попытка посягательства на жизнь полицейских и несколько других преступлений, включая угон автомобиля и незаконное изготовление оружия.