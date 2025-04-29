Стрельба на Камчатке: житель арестован за нападение на сотрудников ДПС

Житель Камчатки, обвиняемый в стрельбе по сотрудникам ДПС во время погони, взят под стражу. Ему инкриминируется попытка посягательства на жизнь полицейских и несколько других преступлений, включая угон автомобиля и незаконное изготовление оружия.
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