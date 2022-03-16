Александр Овечкин стал 3-й звездой дня в НХЛ. Российский форвард «Вашингтона» забил 767-й гол в карьере в матче с «Айлендерс» (4:3 Б) и вышел на 3-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, опередив Яромира Ягра.