Гоша Куценко и Мила Ершова помогут друг другу «Встать на ноги»

Начались съемки восьмисерийного инклюзивного драмеди «Встать на ноги». Сериал расскажет о взаимоотношениях бывшего заключенного и его 20-летней дочери с инвалидностью, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатр Okko.
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