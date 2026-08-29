Украина отстала от РФ в «гонке дронов» – Бескрестнов

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что украинские разработчики до сих пор не смогли создать эффективный реактивный беспилотник-перехватчик для борьбы с российскими «Геранями» и «Бандеролями», из-за чего Киев уступает Москве в «гонке дронов».