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Украина отстала от РФ в «гонке дронов» – Бескрестнов

Украина отстала от РФ в «гонке дронов» – Бескрестнов

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что украинские разработчики до сих пор не смогли создать эффективный реактивный беспилотник-перехватчик для борьбы с российскими «Геранями» и «Бандеролями», из-за чего Киев уступает Москве в «гонке дронов».

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