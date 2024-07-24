Как из бюджета Минобороны исчезло почти 500 млн рублей?

Прокуратура запросила почти 10 лет бизнесмену Чеснокову за хищения у МО РФСанкт-Петербургский государственный экономический университет Прокуратура требует для Андрея Чеснокова девять лет и десять месяцев колонии за мошенничество с бюджетными средствами Минобороны, выделенными на реконструкцию военных полигонов в Казахстане.