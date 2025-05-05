www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov Председатель партии DOMOV и словацкий активист Павол Слота в беседе с РЕН ТВ заявил, что принятие антироссийских санкций может нанести серьезный вред как его согражданам, так и экономике всей Словакии.
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