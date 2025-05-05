РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонтий Букштейн
    Причина в этом стремлении к самоликвидации власть имущих в этой несчастной стране - в понимании, что ничего у них не ...В США назвали угр...
  • Леонтий Букштейн
    Бритты верны себе: всё, что они делали и делают - во вред России. Не считая Второй мировой, когда они помогали громит...Боевики ВСУ прома...
  • Александр Бондаренко
    Чем бы дитя не тешилось лижбы не плакалоТрамп приписал СШ...

Председатель партии DOMOV Слота назвал санкции против РФ вредными для Словакии

Председатель партии DOMOV Слота назвал санкции против РФ вредными для Словакии

www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov Председатель партии DOMOV и словацкий активист Павол Слота в беседе с РЕН ТВ заявил, что принятие антироссийских санкций может нанести серьезный вред как его согражданам, так и экономике всей Словакии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх