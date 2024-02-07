Хуситы выпустили шесть ракет, одна попала в сухогруз в Аденском проливе

Хуситы выпустили шесть ракет по двум судам в Красном море и Аденском заливе. Ракета, выпущенная хуситами, нанесла незначительный ущерб греческому сухогрузу под флагом Маршалловых островов в Аденском заливе.
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