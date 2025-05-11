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Ямаль перед класико выложил видео со словами «Наша слава не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем»

Ямаль перед класико выложил видео со словами «Наша слава не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем»

В конце видео появляется цитата на английском: «Наша величайшая слава не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем».

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