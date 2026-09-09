Дизайн и дом
Дизайн и дом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дизайн и дом

306 подписчиков

Как я победила чёрную плесень на окнах: от простой чистки до замены уплотнителя

Как я победила чёрную плесень на окнах: от простой чистки до замены уплотнителя

Каждый раз, глядя на тёмные разводы вокруг оконной рамы, я думала: ну вот опять. Сначала это выглядело как лёгкая пыль, потом пятна стали проступать всё отчётливее, а однажды я поняла, что обычной тряпкой их уже не взять.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым