Как я победила чёрную плесень на окнах: от простой чистки до замены уплотнителя

Каждый раз, глядя на тёмные разводы вокруг оконной рамы, я думала: ну вот опять. Сначала это выглядело как лёгкая пыль, потом пятна стали проступать всё отчётливее, а однажды я поняла, что обычной тряпкой их уже не взять.