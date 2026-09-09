Как я победила чёрную плесень на окнах: от простой чистки до замены уплотнителя

Каждый раз, глядя на тёмные разводы вокруг оконной рамы, я думала: ну вот опять. Сначала это выглядело как лёгкая пыль, потом пятна стали проступать всё отчётливее, а однажды я поняла, что обычной тряпкой их уже не взять.
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