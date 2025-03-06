Зеленский может поехать в США для подписания перемирия

КИЕВ, 6 марта, ФедералПресс. В ближайшее время Владимир Зеленский может отправиться в Соединенные Штаты Америки для того, чтобы подписать соглашение о прекращении огня, сообщил Александр Дубинский, депутат Верховной рады Украины, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в государственной измене.