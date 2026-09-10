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«Продолжайте!» – Посол Франции хвалит бандеровцев за удары по России

«Продолжайте!» – Посол Франции хвалит бандеровцев за удары по России

Украина должна продолжать наносить удары по России при поддержке НАТО. Об этом заявил посол Франции на Украине Брис Рокфей в ходе дискуссии «Киевского форума по безопасности», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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