В этом году судно «Князь Владимир» не будет совершать рейсы из Сочи

В этом году судно «Князь Владимир» не будет совершать рейсы из СочиВ 2024 году находящееся на стоянке в Сочи круизное морское судно «Князь Владимир» не планирует совершать Об сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на владельца корабля - ООО «Черноморские круизы».