Пиратство возвращается: у берегов Сомали угнано уже 8 судов

На Африканском Роге фиксируют триумфальное возвращение сомалийского пиратства. Активность джентльменов удачи у берегов Сомали подскочила до показателей десятилетней давности.
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