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"Bulsae-2" - лазерный "Фагот" из КНДР

"Bulsae-2" - лазерный "Фагот" из КНДР

Вчера 1,5K прочитали Приветствую Вас, Уважаемый читатель. 7 октября 2023 года начался очередной израильско-палестинский конфликт, переросший в полноценные боевые действия с привлечением больших сил как со стороны Израиля и союзников, так и со стороны арабского мира и дружественных ему стран.

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