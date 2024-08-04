"Bulsae-2" - лазерный "Фагот" из КНДР

Вчера 1,5K прочитали Приветствую Вас, Уважаемый читатель. 7 октября 2023 года начался очередной израильско-палестинский конфликт, переросший в полноценные боевые действия с привлечением больших сил как со стороны Израиля и союзников, так и со стороны арабского мира и дружественных ему стран.