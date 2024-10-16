США нашли "новую Украину". Уже обещают войну на море, оружие и передовые технологии

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Но тут Штатам придется воевать самим лично и даже не с Вьетнамскими или Афганскими совершенно не регулярными армиями а вполне продвинутым по военно-морской системе Китаем и тем более не где то в океане а непосредственно у враждебных берегов. То есть полностью самому...... а силенок то хватит или все семь флотов будут подтягивать? так все сразу и не пролезут до Тайваня могут вдруг и потопнуть все разом...
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