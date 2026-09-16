Dollar Index (DXY) Double Three Rally Likely to Break Lower US Dollar Index® Futures ICEUS_DLY:DX1! Elliottwave-Forecast The short‑term Elliott Wave view in the Dollar Index (DXY) indicates that the Index is correcting the cycle from the June 24, 2026 high within a double three structure.
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