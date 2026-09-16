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Dollar Index (DXY) Double Three Rally Likely to Break Lower

Dollar Index (DXY) Double Three Rally Likely to Break Lower

Dollar Index (DXY) Double Three Rally Likely to Break Lower US Dollar Index® Futures ICEUS_DLY:DX1! Elliottwave-Forecast The short‑term Elliott Wave view in the Dollar Index (DXY) indicates that the Index is correcting the cycle from the June 24, 2026 high within a double three structure.

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