Раскрыт способ без стыда поговорить с партнером о важности порно для отношений

Психотерапевт Кристина Мангузо и эксперт по отношениям Тесса Джозеф раскрыли способ правильно выстроить разговор с партнером и без стыда объяснить ему важность просмотра порнофильмов для сохранения отношений.
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