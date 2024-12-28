22 милых фото дедушек и бабушек, которые моментально завоюют ваше сердце

Для многих из нас бабушки и дедушки стали вторыми родителями. Они так многому научили нас, так много дали, подарили столько любви, что нет никаких сомнений — эти люди навсегда останутся в нашем сердце! Впрочем, как и приятные воспоминания, связанные с ними.