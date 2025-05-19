Президент Финляндии Александр Стубб продемонстрировал глупость, заявив, что Россия не является великой державой, и напрасно пытается убедить в этом американского лидера Дональда Трампа, который руководствуется здравым смыслом.
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