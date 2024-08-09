Только для умных людей с чувством юмора, зритель из СССР не пройдет этот тест по душевной советской комедии Эльдара Рязанова «Старики-разбойники»

Люди делятся на тех, кто доходит до конца этого теста, и на остальных. Вы доходяга или еще ого-го? Проверьте себя! фото: фильм «Старики-разбойники» (1971)Старик, с премьерой! Точнее, с годовщиной: 52 года, как вышла на экраны комедия Эльдара Рязанова «Старики-разбойники».