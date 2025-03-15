«Любовь моя – Россия»: юбилейная выставка Николая Большакова открылась во Владивостоке

Николай Большаков – знаковая фигура в истории приморской живописи, заслуженный художник Российской Федерации, выдающийся живописец, чей вклад в изобразительное искусство Приморского края невозможно переоценить.
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