Секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал бороться с пацифистами

В преддверии Дня достоинства и свободы президент Украины Владимир Зеленский в интервью для информагентства Bloomberg и газеты The Sun заявил, что Россия якобы стремится разделить республику, и призвал при этом соотечественников помнить о значимости единства.
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