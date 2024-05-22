CIR: перепрограммирование иммунных макрофагов подавляет рак мочевого пузыря

Ученые из медицинской школы при Университете Джона Хопкинса разработали новый метод терапии рака простаты и мочевого пузыря, основанный на перепрограммировании макрофагов и усилении защитной активности клеток.
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