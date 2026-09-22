Пропавшие в горах КБР туристы оказались профессиональными гидами

Иван Губский/ТАСС На поиски альпинистов, пропавших в горах Кабардино-Балкарии, направлен вертолет.Группа из двух профессиональных гидов проходила по сложному маршруту и совершала восхождение на гору Дыхтау – вторую по величине вершину страны после Эльбруса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Spiegel: Лавров з...
- ВИ Spiegel: Лавров з...
- ЛЛ Вучичу нашли ново...
Чего они прутся в те горы? ЧТО ТАМ ИНТЕРЕСНОГО И ХОРОШЕГО?!!.. Ну и вкусы же у людей...