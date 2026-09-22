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Пропавшие в горах КБР туристы оказались профессиональными гидами

Пропавшие в горах КБР туристы оказались профессиональными гидами

Иван Губский/ТАСС На поиски альпинистов, пропавших в горах Кабардино-Балкарии, направлен вертолет.Группа из двух профессиональных гидов проходила по сложному маршруту и совершала восхождение на гору Дыхтау – вторую по величине вершину страны после Эльбруса.

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