Красную и черную икру начнут маркировать

Эксперимент продлится с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года. Заявляется, что он не потребует от бизнеса дополнительных затрат, поскольку коды маркировки будут предоставлены компаниям на безвозмездной основеВ России начался эксперимент по маркировке осетровой и лососевой икры.
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