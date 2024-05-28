Администрация мэра Тюмени Кухарука продолжает увеличивать количество платных парковок

В прошлом году власти Тюмени значительно увеличили количество платных парковок в городе. Выступивший с докладом перед депутатами на комиссии Тюменской городской думы директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Евгений Сорокин заявил, что число платных парковочных мест будет только расти.